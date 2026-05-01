العدو يواصل خرق الهدنة في غزة

تتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ204 على التوالي، في ظل قصف مدفعي وإطلاق نار يستهدف مناطق متفرقة من القطاع.

واستهدفت المدفعية مناطق شمال غرب رفح عدة مرات منذ ساعات الفجر، فيما طال القصف الليلة الماضية شرق حي الزيتون في مدينة غزة، وشرق جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق كثيف للنيران من آليات الاحتلال.

وفي السياق، استشهد أربعة مواطنين، أمس الخميس، وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف جوي في مناطق متفرقة، خلال تسجيل 9 خروقات جديدة لاتفاق الهدنة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ نحو 824 شهيدًا، إضافة إلى 2,316 إصابة، و764 حالة انتشال.

كما ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,601 شهيدًا و172,419 إصابة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام