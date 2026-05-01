نائب من ماساتشوستس يهاجم هيغسيث بشأن نصيحته حول حرب إيران: “هل تخشى تحمّل مسؤولية هذا الأمر؟”

تهرّب وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث من الأسئلة يوم الأربعاء عندما سأله نائب من ماساتشوستس عمّا إذا كان قد نصح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة إيران. وجاء هذا السجال الحاد بين رئيس البنتاغون والنائب الأميركي سيث مولتون، وهو من قدامى المحاربين في سلاح مشاة البحرية، خلال مثول متوتر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.

وفي التفاصيل، سأل مولتون، الديمقراطي عن الدائرة السادسة، هيغسيث: “هل نصحتَ الرئيس بأن نهاجم إيران؟”.

فبدأ هيغسيث، الشخصية الإعلامية السابقة في فوكس نيوز، قائلاً: “كنا أولاً في هذا الموقف في الحكومة… نحن لا نتحدث أبداً عما ننصح الرئيس بفعله أو عدم فعله”.

وتابع هيغسيث: “لقد كنت حاضراً في كل اجتماع”، مضيفاً أن الرئيس الجمهوري ترامب “حصل على كل وجهات النظر الممكنة”.

ورد مولتون، الذي يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي في ولايته، بأنه يسأل هيغسيث عن “وجهة نظرك أنت”.

وتابع مولتون: “هل تخشى تحمّل مسؤولية هذا الأمر؟ هل تعتقد أنها كانت فكرة جيدة أم لا؟”.

ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق، كلّفت الحملة العسكرية الأميركية في الخليج دافعي الضرائب حتى الآن 25 مليار دولار، وفقاً لما قاله مسؤول كبير في البنتاغون للجنة يوم الأربعاء.

وخلال تبادله الحديث مع مولتون، بدا أن هيغسيث لم يقدّم تبريراً يُذكر للحرب، التي تُظهر الاستطلاعات أنها تزداد رفضاً بين الناخبين.

وقال هيغسيث: “هل أعتقد أن من الجيد مواجهة قنبلة نووية في أيدي… تخيّل كيف كان سيبدو العالم الآن لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً”، حسب قوله.

وبينما كان هيغسيث يقاطعه بالكلام، لاحظ مولتون أن “كل الإدارات السابقة، بما فيها إدارة ترامب الأولى، منعتها من امتلاك ذلك”.

واختتم مولتون هذه الجولة من الأسئلة بسؤال هيغسيث: “إذن، اسمع، كيف تسير هذه الحرب؟ هل تعتقد أننا ننتصر عسكرياً؟”

ورد هيغسيث: “في ساحة المعركة، لقد كان نجاحاً عسكرياً مذهلاً”، معارضاً رأي معظم المحللين.

لكن مولتون ضغط أكثر قائلاً: “لكن هل نحن ننتصر في الحرب؟”، مكرراً رأي محللين قالوا إن الولايات المتحدة لم تحسم النصر بعد في هذا الصراع المستمر منذ شهرين.

المصدر: موقع المنار