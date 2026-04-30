الخميس   
   30 04 2026   
   12 ذو القعدة 1447   
   بيروت 16:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث في تعديل قوانين المصارف والتعيينات

      التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

      وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، خُصّص لبحث المستجدات والأوضاع العامة في البلاد.

      ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال يتضمن مجموعة من البنود، في مقدّمها مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، كما يدرس المجلس مشروع قانون معجّل يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة، إضافة إلى مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات.

      ويتضمن جدول الأعمال أيضاً بنوداً عادية ومنتظمة، إلى جانب شؤون وظيفية ومواضيع طارئة، على أن يتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها.

      المصدر: الوكالة الوطنية

      مواضيع ذات صلة

      ملف العدوان على الجنوب والنزوح على طاولة مجلس الوزراء

      ملف العدوان على الجنوب والنزوح على طاولة مجلس الوزراء

      سلام يترأس جلسة لمجلس الوزراء بحضور نائب رئيس الحكومة والوزراء

      سلام يترأس جلسة لمجلس الوزراء بحضور نائب رئيس الحكومة والوزراء

      مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا لبحث تقرير الجيش وتصحيح الرواتب ومنحة للعسكريين

      مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا لبحث تقرير الجيش وتصحيح الرواتب ومنحة للعسكريين