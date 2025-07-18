عربي وإقليمي

أمير قطر: ندعم كل الإجراءات الهادفة لتعزيز وحدة سوريا

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني “تضامن دولة قطر مع الشعب السوري الشقيق، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة لتعزيز وحدة سوريا وضمان سلامة أراضيها، ومنع أي محاولات لزعزعة استقرارها”.

وجدّد في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الفترة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع “موقف دولة قطر الثابت في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية”، معتبراً إياها “انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ولقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لاستقرار المنطقة”.

من جانبه، أعرب الشرع عن “بالغ شكره لسمو الأمير ولدولة قطر على مواقفها الداعمة لسوريا، مثمناً الدور الذي يقوم به سموه في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية