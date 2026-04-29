    المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب: الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

      صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ما يلي :” مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس ، إلا أن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق إن لم نقل غير ذلك ، وكذلك بالنسبة لاتفاق تشرين الثاني عام 2024 وموضوع المفاوضات”.

      وكان الرئيس عون قد قال امام وفد الهيئات الاقتصادية:”في كل خطوة اتخذتها في ما يتعلق بالمفاوضات كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الاعلام. أما بالنسبة للانتقادات بأن لبنان وافق من خلال البيان الأميركي الذي صدر على اثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءتها على لبنان، فأقول إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو نفس النص الذي اعتمد في تشرين الثاني 2024 والذي وافق عليه جميع الأطراف في حينه وهو بيان وليس اتفاق، لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات”.

      المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب

      الرئيس عون امام وفد الهيئات الاقتصادية: نحن الآن بانتظار تحديد موعد من قبل الولايات المتحدة لبدء المفاوضات

      الرئيس عون يطّلع على إجراءات وزارة الأشغال لضمان استمرارية العمل في المرافق البحرية والجوية

      المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب: معلوم أننا لسنا مع التفاوض المباشر والثقة بين الرئيس بري وجماهيره راسخة رسوخ الجبال

