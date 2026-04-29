حزب الله وأهالي بلدة الهرمل يشيعون الشهيد مصطفى مرتضى

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في مدينة الهرمل الشهيد المجاهد مصطفى حسين مرتضى “السيد ذو الفقار”، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان، في موكب حاشد تقدّمه علماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات المنطقة.

وانطلق التشييع من أمام منزل ذويه في حي العسري، حيث حُمل النعش على الأكتاف وسط نثر الأرز والورود، وصولاً إلى روضة الحي، على وقع الهتافات المؤيدة للمقاومة والمنددة بالولايات المتحدة و”إسرائيل”.

وألقى الشيخ عباس الهق كلمة باسم الحزب، شدد فيها على نهج الشهداء وارتباطهم بقيم التضحية، قبل إقامة الصلاة على الجثمان ومواراته الثرى إلى جانب أقاربه الشهداء.

المصدر: موقع المنار