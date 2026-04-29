تقرير مصور | ندوة في القاهرة ترفض العدوان على جنوب لبنان وتؤكد دعم المقاومة وتحيي “قناة المنار”

نظّم الحزب الناصري ندوة موسعة في القاهرة رفضاً للعدوان الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان وما خلّفه من سقوط ضحايا مدنيين، بمشاركة قيادات سياسية وشخصيات عامة.

وأكد المشاركون أن ما يجري يشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، مطالبين المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ووقف نزيف الدم في لبنان.

وفي كلماتهم، أعلن قيادات الحزب دعمهم الكامل لحزب الله والمقاومة اللبنانية، مشددين على أهمية الدور الإعلامي الذي تقوم به قناة “المنار” في تغطية الأحداث ونقل معاناة الشعب اللبناني.

واختُتمت الندوة بتوجيه التحية لقناة “المنار” على دورها في كشف الحقائق وتسليط الضوء على المجازر الإسرائيلية في الجنوب رغم محاولات التعتيم الإعلامي.