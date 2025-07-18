لبنان

الشيخان دريان وأبي المنى: لتغليب صوت العقل ورفض الفتنة

دعا “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان و”شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز” في لبنان الشيخ سامي أبي المنى إلى “تغليب صوت العقل ورفض الانجرار إلى الفتنة”، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم.

وأكد الشيخان دريان وأبي المنى على “الأخوّة الإسلامية والوطنية التي تجمع بين الطائفتين السنيّة والدرزية”، وعبرا عن “الحزن العميق إزاء الأحداث الدامية في مدينة السويداء والتي وصفاها بأنها نزف يصيب الجميع”.

وشدد الشيخان على “رفض الخطابات التحريضية والأعمال الاستفزازية التي قد تؤجج التوتر المذهبي”، وحثا على “مواجهة محاولات زرع الفتنة التي يتغذى بعضها من معلومات إعلامية مضللة”.

وشدد الشيخان على “رفض لأي تدخلات خارجية تمس وحدة الطائفتين”، وناشدا “الدولة السورية، والمراجع الدينية والعشائرية في جبل العرب، التحرك الفوري لوقف العنف وطرد المتطرفين، حفاظًا على الاستقرار ومنعًا لتنفيذ مخططات مشبوهة تهدد السلم الأهلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام