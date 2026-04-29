    لبنان

    وزير العمل يدين استهداف الدفاع المدني: جريمة إنسانية ومحاولة لكسر صمود اللبنانيين

      دان وزير العمل الدكتور محمد حيدر الاعتداء الذي استهدف عناصر الدفاع المدني اللبناني أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية، معتبراً أنه يشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الطواقم الإسعافية.

      وأكد حيدر في بيان أن استهداف المسعفين خلال إنقاذ الجرحى وإسعاف المصابين، والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، يمثل جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وليس بحق لبنان فحسب.

      وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق محاولات يائسة لكسر إرادة الصمود لدى اللبنانيين، مشدداً على أن تضحيات عناصر الدفاع المدني ستبقى رمزاً للعطاء والالتزام الإنساني.

      وتوجّه بالتعازي إلى عائلات الشهداء، مؤكداً أن دماءهم ستزيد من تمسك اللبنانيين بحقهم في الحياة والكرامة والسيادة.

      وختم بدعوة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على وقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها وفق القوانين الدولية.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      الوزير حيدر: ادعو المؤسسات الرسمية وأصحاب العمل لتجديد الالتزام بتحسين شروط العمل

      وصلت إلى مطار بيروت الدولي، طائرة روسية محمّلة بحوالى 26 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، مخصصة إلى المديرية العامة للدفاع المدني اللبنانية

      مراسل المنار: الدفاع المدني في كفرحتى في عملية بطولية ينقذ أربعة أشخاص على قيد الحياة من داخل مبنى مؤلف من أربعة طوابق

