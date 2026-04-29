مجلس الشيوخ الأميركي يُسقط مشروعاً ديمقراطياً لتقييد صلاحيات ترامب تجاه كوبا

أحبط مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون تقدم به الديمقراطيون كان يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب تجاه كوبا، وإلزامه بإنهاء الحصار المفروض عليها ما لم يحصل على موافقة الكونغرس.

وصوّت المجلس بأغلبية 51 صوتاً مقابل 47 لإسقاط المشروع، وسط تأكيد الجمهوريين أن التشريع غير مبرّر إجرائياً في ظل غياب أعمال عدائية مباشرة بين الولايات المتحدة وكوبا.

ويعكس هذا التصويت استمرار دعم الأغلبية الجمهورية لسياسات ترامب، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون إلى الحد من صلاحياته في ملفات خارجية عدة، من بينها كوبا وفنزويلا وإيران.

وشهد التصويت تبايناً محدوداً داخل الحزبين، إذ صوّت ديمقراطي واحد ضد المشروع، مقابل دعم عدد من الجمهوريين له، في مشهد يعكس انقساماً جزئياً حول الصلاحيات الرئاسية.

ويأتي هذا التطور في ظل أزمة طاقة حادة تعيشها كوبا، بالتزامن مع تلميحات سابقة لترامب بإمكانية توسيع تحركات إدارته لتشمل الملف الكوبي بعد الانتهاء من الملف الإيراني.

