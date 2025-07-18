لبنان

الصحة اللبنانية: تأمين الدواء وجودته في مقدمة سلّم الأولويات

أكدت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان لها الجمعة انها “تضع ملف الدواء في مقدمة سلم الأولويات لجهة الحفاظ على جودته من جهة، وتأمينه في السوق بما يؤمن حاجة اللبنانيين والمقيمين من جهة ثانية”، واضافت انها “تتابع إجراءاتها الجدية للتحقق من مضمون التقارير الآنف ذكرها، والتثبت من صحتها فنيًا بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

ولفت البيان الى ان “وزارة الصحة فتحت تحقيقًا في موضوع المصنع المعني ببعض المتممات الغذائية التي تردد في عدد من وسائل الإعلام أنها غير مطابقة للمواصفات”، وتابع “كما وسحبت عيّنات من المصنع ومن الأسواق وتم إرسالها الى عدة مختبرات في لبنان وخارجه، وفور تلقي النتائج، سيتم إعلام الرأي العام اللبناني بها”.

واضاف البيان انه “في الموازاة اجرت لجنة المصانع في الوزارة مراجعة للتراخيص المعطاة للمصنع وكشفاً ميدانياً حسياً بغية التاكد من تلبية جميع الشروط العلمية والصحية المطلوبة لانتاج هذه المتممات الغذائية”.

وذكر البيان ان “الوزارة تتابع بيانات الاستيراد الممكننة لديها وكذلك المخزون المتوفر في السوق وتتواصل بالتوازي مع نقابتي الصيادلة والمستوردين للتأكد من حقيقة حصول نقص في عدد من أدوية الأمراض المزمنة من السوق بهدف الإسراع في تأمين النواقص في حال وُجدت”، وتابع “يهم الوزارة طمأنة اللبنانيين ألا مشكلة على الإطلاق في هذا المجال”.

وتمنت الوزارة على “وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار ومراجعة الوزارة التي تبقي أبوابها مفتوحة للمراجعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام