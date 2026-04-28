الثلاثاء   
   28 04 2026   
   10 ذو القعدة 1447   
   بيروت 22:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال 4 من عناصر “جماعات انفصالية”

      أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، عن اعتقال أربعة من أعضاء ما وصفها بـ«الجماعات الانفصالية»، وضبط عدد من بنادق الكلاشينكوف والمسدسات والقنابل اليدوية، إضافة إلى أجهزة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، في محافظة كردستان غرب إيران.

      وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، بأنه جاء في بيان الحرس الثوري الصادر يوم الثلاثاء 28 أبريل/نيسان 2026، أن «مقر حمزة سيد الشهداء (عليه السلام) التابع للقوات البرية للحرس الثوري، ومن خلال الرصد الاستخباري، تمكن من تحديد واعتقال أربعة عناصر مأجورين تابعين لجماعات إرهابية انفصالية، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة كردستان».

      وأضاف البيان أنه «تم خلال العملية ضبط معدات تهدد الأمن، شملت بنادق كلاشينكوف، ومسدسات، وذخائر، وقنابل يدوية، ووثائق هوية مزورة، وأجهزة اتصالات فضائية (ستارلينك)».

      وتابع الحرس الثوري في بيانه أنه «يحذر العناصر الإرهابية المأجورة بأن مقر حمزة سيد الشهداء يضع تحركات القوى الإرهابية تحت رصد استخباري كامل، وسيرد بحزم وقوة وبشكل يبعث على الندم، دون تهاون، على أي إجراء يستهدف أمن منطقة شمال غرب البلاد».

      المصدر: وكالة مهر

      العميد طلائي: تنظيم حركة السفن بعد الحرب وفق بروتوكولات تحمي الأمن الإيران

      طهران تنفي تبادل رسائل مع واشنطن خلال جولة عراقجي الإقليمية

      إيران: لسنا طرفاً في اتفاقية قانون البحار وواشنطن مسؤولة عن تعطيل للملاحة في مضيق هرمز