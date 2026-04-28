بلدية صيدا دعت السكان ضمن نطاقها للتصريح عن ممتلكاتهم المتضررة جراء العدوان

دعت بلدية صيدا، في بيان، المواطنين الذين تضرّرت ممتلكاتهم (ضمن نطاق البلدية الاداري)، سواء الوحدات السكنية أو غير السكنية (محال تجارية، مؤسسات، مستودعات، وغيرها)، إلى المبادرة بشكل عاجل إلى تعبئة الاستمارة الخاصة بالأضرار، وفق النموذج المعتمد المرفق في الرابط، وذلك في إطار حرص البلدية على توثيق الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت المدينة بعد تاريخ ٢\٣\٢٠٢٦، واستنادًا إلى الحاجة لتحديث قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تمهيدًا لمتابعة الملفات مع الجهات المختصة والمعنية بالتعويض وإعادة التأهيل، وبناءً على التنسيق والتعاون مع مجلس الجنوب. https://forms.office.com/r/S4LVr2wY8K

وتشمل عملية التسجيل مختلف أنواع الأضرار، بما في ذلك الأضرار الكلية أو الجزئية في المباني و الأضرار في المنشآت التجارية والخدماتية.

وتمنت البلدية، تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة، لا سيما المعلومات الشخصية، موقع العقار، ونوع الضرر، واشارت الى ان هذه الخطوة تُعدّ ضرورية لإدراج الأضرار ضمن السجلات الرسمية المعتمدة، مؤكدة “التزامها الكامل متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات الرسمية والدولية، بما يضمن حفظ حقوق المتضرّرين والعمل على تأمين الدعم اللازم في أسرع وقت ممكن.