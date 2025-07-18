لبنان

العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه لسيادة لبنان

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، قال مراسل قنا المنار إن “قوات العدو في الموقع المستحدث قرب جدار المطلة أطلقت رشقات من مقنبلات (اللانشر) بإتجاه احياء بلدة كفركلا المدمرة”.

بدورها، قالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “قوة إسرائيلية توغلت فجرا، في وسط بلدة ميس الجبل، حيث تجوّلت آليات عسكرية ودراجات نارية (ATV) بين المنازل المأهولة بالسكان، وأقدمت على تفجير جرافتين كانتا تعملان على رفع أنقاض المنازل المدمرة نتيجة العدوان، قبل أن تنسحب في اتجاه منطقة الجدار الفاصل”.

يذكر ان العدو الاسرائيلي نفذ الخميس سلسلة من الاعتداءات على عدة قرى جنوبية، حيث ارتقى 4 شهداء في استهدافت لطيران العدو في تول والناقورة وقبريخا.

وهذه الاعتداءات الاسرائيلية اليومية تظهر الانتهاكات الفاضحة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، الامر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات الجدية حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية المتوحشة.

المصدر: موقع المنار