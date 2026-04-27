النائب علي عمار: استعداء طائفة بأكملها لن يمكن سلطة بائسة من بيع البلد للصهاينة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار أن أهل المقاومة وعوائل شهدائها على امتداد لبنان هم رمز الوطنية، ولا يحتاجون إلى شهادة انتماء، فدم أبنائهم سيغسل عار سلطة تجلب لوطنها الذل والهوان.

وقال في تصريح “كفاها عارًا أن نتنياهو جعلها شريكة في كل اعتداء يمارسه على بلدنا، وفي دم كل طفل يسفكه هذه الأيام في الجنوب”، وأضاف “سوق التهم ضدّ طائفة بأكملها واستعدائها لن يمكن سلطة بائسة من بيع البلد للصهاينة”.

وشدد على أن “أهل الجنوب والبقاع والضاحية يدفعون ضريبة الدم دفاعًا عن لبنان، ليبقى لنا وطن. ومحاولة المس بهم هو مس بتضحيات كل مقاوم حرّ وشريف، وبكل إنسان وطني”.

وأكد النائب عمار على أن المقاومة ستبقى عنوان كرامة الوطن، أما المستسلمون والخونة فلن يمنحهم انبطاحهم أمام الغزاة ذرة شرف من الوطنية.

