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القسام في تسجيل مصور موجّه لجنود الاحتلال في غزة: الاستسلام للأسر خيرٌ لكم من القتل

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تسجيلًا مصورًا موجّهًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين في قطاع غزة، دعتهم فيه إلى الاستسلام لقوات المقاومة بدلاً من التعرّض للقتل.

وجاء في التسجيل الذي حمل رسائل تحذيرية مباشرة: “على الجنود الإسرائيليين في غزة أن يستسلموا للأسر، فهو الخيار الأجدى لهم بدلًا من المصير الحتمي الذي ينتظرهم تحت ضربات المقاومة.”

ويأتي هذا التسجيل في سياق الحرب المستمرة منذ أشهر، والتي تشهد مواجهات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال داخل القطاع، وسط خسائر بشرية متصاعدة في صفوف الجيش الإسرائيلي، بحسب ما تؤكده المقاومة.

المصدر: الاعلام العسكري