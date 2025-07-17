الخميس   
   17 07 2025   
   21 محرم 1447   
   بيروت 20:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    القسام في تسجيل مصور موجّه لجنود الاحتلال في غزة: الاستسلام للأسر خيرٌ لكم من القتل

    بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تسجيلًا مصورًا موجّهًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين في قطاع غزة، دعتهم فيه إلى الاستسلام لقوات المقاومة بدلاً من التعرّض للقتل.

    وجاء في التسجيل الذي حمل رسائل تحذيرية مباشرة: “على الجنود الإسرائيليين في غزة أن يستسلموا للأسر، فهو الخيار الأجدى لهم بدلًا من المصير الحتمي الذي ينتظرهم تحت ضربات المقاومة.”

    ويأتي هذا التسجيل في سياق الحرب المستمرة منذ أشهر، والتي تشهد مواجهات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال داخل القطاع، وسط خسائر بشرية متصاعدة في صفوف الجيش الإسرائيلي، بحسب ما تؤكده المقاومة.

    المصدر: الاعلام العسكري