الإثنين   
   27 04 2026   
   9 ذو القعدة 1447   
   بيروت 09:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    موسكو: مقترحات واشنطن “غامضة وغير واقعية”… ولا حوار قبل تطبيع العلاقات

      وصفت موسكو المقترحات الأميركية لاستئناف الحوار بشأن “الاستقرار الاستراتيجي” بأنها غير واقعية وتفتقر إلى الوضوح، مؤكدة أنها لن تدخل في أي مفاوضات قبل تطبيع العلاقات الثنائية ومعالجة الخلافات الأمنية الجوهرية.

      وفي تصريحات لوكالة “ريا نوفوستي”، قال أندريه بيلوسوف، رئيس الوفد الروسي في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن بلاده لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إطلاق مفاوضات مع واشنطن في هذا الملف، مشددًا على أن استئناف الحوار مشروط بتسوية التناقضات الأساسية في العلاقات بين الطرفين.

      وأشار بيلوسوف إلى أن الولايات المتحدة تربط أي تقدم في محادثات الحد من التسلح بمشاركة الصين، رغم معرفتها بموقف بكين الرافض، لافتًا في المقابل إلى تجاهل واشنطن إشراك كل من بريطانيا وفرنسا، وهو ما اعتبرته موسكو أمرًا بالغ الأهمية.

      وتأتي هذه المواقف في ظل توتر مستمر في العلاقات الروسية الأميركية، وتعثر مسارات الحوار بشأن قضايا الأمن الاستراتيجي والحد من التسلح النووي.

      المصدر: روسيا اليوم

      تقرير أميركي: أضرار بمليارات الدولارات طالت قواعد واشنطن في الخليج

      إيران: واشنطن أمام خيار واحد… القبول بشروطنا في أي مفاوضات

      قاليباف لترامب: واشنطن استنزفت أوراقها… وإيران ما زالت تملك أدوات الضغط

