    ايران | فعاليات شعبية متواصلة في طهران دعما للقيادة و القوات المسلّحة في مواجهة التهديدات الأميركية

      تشهد ساحة الشهداء في العاصمة الايرانية طهران، حضورا شعبيا متواصلاً، تعبيراً عن الدعم الشعبي لقيادة الجمهورية الاسلامية وقواتها المسلّحة، في مواجهة العدوان الاميركي – الاسرائيلي وتهديداته.

      وفي السياق، شهدت الساحة مساء السبت، مشاركة شعبية فاعلة، تأكيداً للوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات الأميركية والحصار للموانئ الايرانية، وسط دعوات بردّ قوّي يلجم الاعداء.

      ورفع المشاركون الأعلام الايرانية ورايات حزب الله، ورددوا الشعارات المؤيدة لقيادة الجمهورية الاسلامية وقواتها المسلحة لمواجهة العدوان، كما أعربوا عن دعمهم للمقاومة اللبنانية والفلسطينية، وتضامنهم مع معاناة الشعبين.

      ويعكس هذا الحضور الكثيف حالة التعبئة الشعبية والتفاعل مع القضايا الراهنة، في مشهد يعكس دينامية الشارع الإيراني واستعداده الدائم للتضحية في سبيل سيادة بلاده وحقوق شعبه.

      المصدر: وكالة يونيوز

      تقرير مصور | تظاهرة نسائية في بغداد تضامناً مع إيران ودعماً لمحور المقاومة

      تقرير مصور | الإدارة الأميركية بين خلافاتها الداخلية وإسقاطها على إيران

      تقرير مصور | طهران تتمسك بشروطها… وباكستان في قلب الوساطة مع واشنطن

