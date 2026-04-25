    تشييع مهيب للشهيد علي حيدر شمص في الخرايب البقاعية وسط حضور شعبي ورسمي واسع

    شيع جمهور المقاومة الاسلامية وأهالي بلدة الخرايب البقاعية والجوار الشهيد السعيد علي حيدر شمص ( ذو الفقار )، واستقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد عند مدخل البلدة بنثر الورود والأرز.

    ثم انطلق موكب التشييع تقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري الى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهل الأعزاء.

    بعدها جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولا الى الجبانة وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ”إسرائيل”.

    وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر سماحة السيد محمد يونس ووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    آخر التطورات في طهران مع مراسلنا محمد حسن قاسم

    آخر التطورات في طهران مع مراسلنا محمد حسن قاسم

    آخر التطورات من إسلام آباد يطلعنا عليها مراسلنا روح العباس حسين

    آخر التطورات من إسلام آباد يطلعنا عليها مراسلنا روح العباس حسين

    مراسلنا سامر الحاج علي ينقل لنا المشهد من جنوب لبنان

    مراسلنا سامر الحاج علي ينقل لنا المشهد من جنوب لبنان