السبت   
   25 04 2026   
   7 ذو القعدة 1447   
   بيروت 05:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    اليابان | احتجاجات في طوكيو ضد تصدير الأسلحة الفتاكة: اليابان تبتعد عن نهجها السلمي

      تجمع عشرات المتظاهرين في العاصمة اليابانية طوكيو، احتجاجاً على القرار الذي اتخذته حكومة رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي” بتخفيف قيود تصدير الأسلحة الفتاكة.

      ورفع المحتجون لافتات تندد بتحول اليابان إلى “تاجر موت” وتدعو للحفاظ على الدستور السلمي الذي انتهجته البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

      وجاء هذا التحرك الشعبي عقب إعلان الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء الماضي، عن تعديل “المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية”، مما يفتح الباب أمام تصدير الطائرات المقاتلة والمدمرات والصواريخ إلى 17 دولة شريكة (مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا).

      وأعرب المتظاهرون عن مخاوف شريحة واسعة من اليابانيين، واصفين القرار بأنه “مرعب” ويقوض هوية اليابان كدولة محبة للسلام، في حين تبرر الحكومة هذه الخطوة بضرورة تعزيز الردع في ظل بيئة أمنية إقليمية معقدة.

