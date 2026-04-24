بلدية زغرتا – اهدن تستكمل ملف الأبنية غير المرخصة

أعلنت بلدية زغرتا – اهدن، في بيان، انها ⁠تستكمل ملف الابنية المخالفة رصداً وهدماً منذ انتخاب المجلس البلدي، وفي هذا السياق هدمت ورش العمل في البلدية غرفة جرى تشييدها من دون ترخيص في زغرتا، كما جرى تهديم أحد الجدران في اهدن الذي بني بشكل مخالف.

ولفتت الى انها “أبدت كل تعاون في ترخيص الابنية، متمنية على اهالي اهدن وزغرتا عدم تجاوز التراخيص الممنوحة وكذلك القيام بمخالفات والالتزام بالحصول على تراخيص ، لان كل بناء يقوم من دون ذلك سيتم هدمه وإن كانت البلدية تقوم بذلك مجبرة تنفيذاً وحرصاً على تطبيق القانون”.

واشارت الى أن “أبوابها ستفتح يوم الاثنين المقبل فقط لاستقبال الاستفسارات و المراجعات، وأن المعاملات الإدارية واستقبال طلبات الرخص والاعتراضات والجباية غير ممكنة، بسبب اقفال القلم اداريا ، نظرا لتنفيذ أعمال صيانة داخلية تشمل شبكة الإنترنت والنظام الإداري، بهدف تطويره وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية