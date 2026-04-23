    آخر المستجدات من جلسة الحكومة تطلعنا عليها مراسلتنا منى طحيني

    طرح رئيس الجمهورية جوزاف عون رؤيته القائمة على اعتبار التفاوض المباشر الخيار الوحيد المتاح أمام السلطة اللبنانية.

    وأشار عون إلى أنه أعطى توجيهات للسفيرة اللبنانية للعمل على تمديد وقف إطلاق النار لفترة تتراوح بين 20 و40 يوماً، بالتوازي مع ضمان عدم استهداف المدنيين والمنازل والصحافيين. ولفت إلى أنه، بعد الحصول على موافقة إسرائيلية، يمكن الانتقال إلى تحديد موعد لمفاوضات مباشرة بين وفدين.

    وفي تعليق لوزير الصحة متسائلاً عن جدوى تقديم تنازلات سياسية “للعدو الإسرائيلي” لم يتمكن من تحقيقها ميدانياً، ومشككاً بإمكانية الوثوق به. وأكد رئيس الجمهورية على عدم إمكان ائتمان الجانب الإسرائيلي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التفاوض المباشر يبقى الخيار الوحيد المطروح.

    وأكد وزير الصحة أن الناس لن تقبل بمسار التفاوض المباشر.

    في موازاة ذلك، برز تأثير الحراك السعودي على الساحة السياسية اللبنانية، حيث تشير المعطيات إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام سيكون من أبرز المتأثرين بهذا التحرك.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    مراسلنا سامر حاج علي ينقل لنا المشهد من جنوب لبنان

    مراسلنا سامر حاج علي ينقل لنا المشهد من جنوب لبنان

    تقرير مصور | هآرتس العبرية تكشف: نهب منازل لبنانيين قبل تدميرها في الجنوب

    تقرير مصور | هآرتس العبرية تكشف: نهب منازل لبنانيين قبل تدميرها في الجنوب

    مركز “عدل لشؤون المرأة” ينعى الإعلامية أمال خليل ويدين استهداف الصحافيين

    مركز “عدل لشؤون المرأة” ينعى الإعلامية أمال خليل ويدين استهداف الصحافيين