المفتي قبلان : القضية ليست كيف نعزّي بشهيدة الصحافة الوطنية آمال خليل بل كيف تمنع هذه القامة الوطنية جماعة السلطة من خيانة دمها

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً اعتبر فيه “أن القضية ليست كيف نعزّي بشهيدة الصحافة الوطنية آمال خليل، بل كيف تمنع هذه القامة الوطنية، جماعة السلطة من خيانة دمها وتاريخها وقتل قلمها الذي لا يقبل لسلطة الوصاية الأميركية حتى شرف التعزية بها؟، وقال :” كل ذلك وسط سلطة لبنانية مخبولة بالخزي في وجه شعبها، ولذلك للسلطة السياسية بهذا البلد أقول: أنتم لستم من أهل العزاء، ولن تمسح تعازيكم كل العار الذي أغرقتم لبنان فيه وسط جولة جديدة من خيانة الأرض والدم والتاريخ عبر التفاوض المباشر مع الصهيوني القاتل”.

وتابع :”وها أنتم تحرقون لبنان وتتفرجون عليه، ولعبة الإحتماء بحليفكم الجديد لن يمنع عنكم وعن وطننا نيران الإنفجار الوطني. وكما ترون اليوم لا شيء أمتع لسلطة الوصاية الأميركية من لعبة التفجير والتجريف الإرهابية التي يقوم بها المحتل الصهيوني في بعض قرى الحافة الأمامية، فأين السلطة المدعية الحرص على سيادة وكرامة بلدها وناسها؟؟!!! مع التذكير فقط أن السلطة هي هي، والسيناريو هو نفسه والعقلية واحدة!”.

وختم المفتي قبلان :”العزاء كل العزاء لعائلة الشهيدة آمال خليل وللصحافة الوطنية الشريفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام