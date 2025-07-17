لبنان

الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الخميس ان يكون الطقس الجمعة، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يؤدي إلى تشكل ضباب كثيف خلال الفترة المسائية بدءا من ارتفاعات منخفضة.

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31، زحلة بين 18 و34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، يتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة، وتنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يؤدي إلى تشكل ضباب كثيف خلال الفترة المسائية بدءا من ارتفاعات منخفضة.

السبت: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 19 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و35 كم/س، تنشط شمالا فتصل الى 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام