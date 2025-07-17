لبنان

العدو الإسرائيلي يجدد انتهاكه للسيادة اللبنانية

واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، أفاد مراسل قناة المنار ان “مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة رابيد على طريق تول – الكفور في جنوب لبنان”.

من جهة ثانية، أفاد مراسل المنار ان “محلقة اسرائيلية معادية سقطت مقابل بلدية الناقورة بعد رميها قنبلة على المكان”.

ولفت مراسل المنار الى ان “الطيران المسّير المعادي يستهدف شاحنة في بلدة الناقورة”.

هذا وقد سجل تحليق مكثّف للطيران المسيّر الصهيوني على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية.

من جهتها، افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “قوات العدو فجّرت فجر الخميس أحد المباني في الحي الشرقي لبلدة حولا الجنوبية”.

ويواصل العدو الاسرائيلي بشكل شبه يومي خرقه للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، الامر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات الجدية حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: موقع المنار