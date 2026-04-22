    لبنان

    العدو الصهيوني يستهدف سيارة في بلدة الطيري ثم يحاصر صحافيين في البلدة

      افاد مراسل المنار ان العدو الصهيوني انتهك وقف اطلاق النار مجددا ضمن سلسلة الخروقات واستهدف سيارة في بلدة الطيري ما ادى الى ارتقاء شهيدين. ثم عاود استهداف المكان مرة اخرى لمنع وصول الاسعاف، وكان يتواجد هناك صحافيون قام العدو بمحاصرتهم .
      وافاد مراسل المنار انه بعد مرور وقت على محاصرة الاعلاميين توجه الصليب الاحمر الى مكان وجودهم.

      وزير الإعلام قال في هذا الاطار: نتابع مع اليونيفيل وقيادة الجيش اللبناني حادثة محاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي لصحافيين ومصوّرين في بلدة الطيري – جنوب لبنان، وندين بشدة هذا الاعتداء، ونحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، مؤكدين ضرورة تأمين حمايتهم فورًا وضمان حرية العمل الإعلامي.

      خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار عند أطراف حولا ميس

      الوزير ناصر الدين أطلق الاستراتيجية الوطنية للتحصين: لبنان أكثر منعة عندما يكون أبناؤه إلى جانب بعضهم

      صحيفة الأخبار: وصول فريق من الصليب الأحمر إلى بلدة الطيري لسحب الزميلتين المحاصرتين آمال خليل وزينب فرج

      صحيفة الأخبار: وصول فريق من الصليب الأحمر إلى بلدة الطيري لسحب الزميلتين المحاصرتين آمال خليل وزينب فرج