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العراق: مقتل 50 شخصا إثر حريق ضخم في الكوت

أعلن “محافظ واسط “في العراق محمد جميل المياحي الخميس مقتل نحو 50 شخصا إثر حريق في مركز تجاري في مدينة الكوت شرق العراق.

وقال المياحي في بيان له “فاجعة ومصيبة حلت علينا، أهلي يا أبناء مدينة الكوت وعموم واسط ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصا بين رجل وامرأة وأطفال من أبناءكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبرماركت المشؤوم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

وأضاف المياحي “نُعلن الحداد ثلاث أيام على أرواح فاجعة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم في الكوت”، وتابع “نؤكد لذوي الضحايا الأبرياء أننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشر أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلوا من ملابسات وسنُعلن للرأي العام خلال 48 ساعة نتائج التحقيق الأولية”، واضاف ” كما أقمنا دعاوى قضائية على صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بذلك”.

المصدر: روسيا اليوم