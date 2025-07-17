عربي وإقليمي

حملة دهم واعتقال صهيونية بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الخميس عددا من الفلسطينيين أحدهم بعد إصابته في وادي الفارعة جنوب طوباس، ضمن حملة دهم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فراس أحمد رجا صبح من وادي الفارعة بعد إصابته”، وذكرت أن “قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل الثور في وادي الفارعة في وقت سابق فجر اليوم، بعد تسلل قوات خاصة إلى المنطقة ومحاصرتها منزلا”.

وقالت المصادر “شنت قوات الاحتلال صباح الخميس حملة مداهمات في قريتي كفر جمال وكفر زيباد جنوب شرق قلقيلية”، وأفادت أن “جيش الاحتلال نصب حاجزًا عسكريا عند مدخل قرية كفر جمال، وتمركزت قواته على داخل القرية وعلى أطرافها”، وتابعت “كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في القرية، من بينها منزل عائلة عدي الحامد، وذلك بعد ساعات من اقتحام منزل المواطن حسن المزاطي”.

واشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال المقتحمة لقرية كفر زيباد المجاورة، داهمت منزلًا للدكتور حسام غنايم وحولته إلى نقطة عسكرية مغلقة، ما أدى إلى إعاقة تنقل المواطنين من وإلى أعمالهم”.

ولفتت المصادر الى انه “في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الخميس، المواطنين: كسرى محمد ربيع شويكي (58 عاما) من شارع الصف وسط المدينة، ومحمود حمزة حسين حجاجلة (23 عاما) من قرية الولجة غربا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام