عراقجي: قوة مقاتلينا واقتدارهم سندٌ قوي لحماية المصالح الوطنية

أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان “اقتدار مقاتلينا البواسل في الجيش والحرس الثوري الاسلامي سندٌ قوي لحماية المصالح الوطنية في السلك الدبلوماسي”.

جاء ذلك خلال استقباله الأدميرال فرامرز بماني، نائب قائد البحرية في الجيش الإيراني، برفقة الأدميرال حسين رضائي، كبير مستشاري التطوير الاستراتيجي للقوات البحرية للجيش.

ونقل الأدميرال بماني تحيات وتقدير قائد وأفراد البحرية الإيرانية، ولا سيما طاقم الفرقاطتين “دنا” و”بوشهر”، إلى وزير الخارجية وسفارتي إيران في سريلانكا والهند، مؤكدًا على العزم الراسخ للجنود الإيرانيين البواسل في البحرية على مواصلة مسيرة شهداء الفرقاطة “دنا” في حماية أمن إيران وكرامتها.

خلال الاجتماع، قدّم نائب قائد القوات البحرية لوحة تقديرية من الأدميرال شهرام أميري، قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية، إلى وزير الخارجية، وشكر وزير الخارجية وسفراء بلادنا في كولومبو ودلهي على جهودهم المبذولة في تنسيق ومساعدة عملية إعادة جثامين شهداء المدمرة دنا ورجال سفينة بوشهر البواسل إلى الوطن.

وشكر وزير الخارجية نائب قائد القوات البحرية على حضوره في وزارة الخارجية، منوها الى ذكرى القادة والمقاتلين الشهداء من الجيش والحرس الثوري الإسلامي الذين دافعوا عن الشعب الإيراني ضد العدوان العسكري للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وذكرى شهداء المدمرة دنا الذين استشهدوا خلال جريمة الحرب الأمريكية في المياه الدولية.