قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي: القوات المسلحة لن تسمح للرئيس الأمريكي الكذاب ترويج روايات خاطئة عن الوضع الميداني

أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء عبداللهي اليوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة الإسلامية أن “الشعب البطل في إيران يفتخر اليوم بقوة وجاهزية وقدرات الحرس الاستراتيجية الشاملة وبقية قواتنا المدافعين عن الوطن، التي أوقعت العدو الصهيوني وأمريكا الإرهابية في اليأس والإرهاق بضرباتها الصاروخية والطائرات المسيّرة المدمرة والقاضية، وأجبرتهما على طلب وقف إطلاق النار بشكل عاجز”.

وأكد أن “الشعب الإيراني لم يتخلَّ عن دعمه للقوات المسلحة، من خلال حضوره الواسع في الميادين والشوارع”.

وتابع أن “القوات المسلحة الشجاعة في إيران، إلى جانب الحكومة والشعب الكريم والمذهل، متحدة ومتماسكة في الامتثال الكامل لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومستعدة لتوجيه ردود حاسمة وفورية للتهديدات والإجراءات التي يقوم بها العدو”.

كما أكد اللواء عبداللهي أن “القوات المسلحة، بيدها العليا والمتفوقة، لن تسمح للرئيس الأمريكي الكذاب باستغلال الحالة أو ترويج روايات خاطئة وكاذبة عن الوضع الميداني في ظل التزام الصمت في المعركة العسكرية، خاصة في إدارة مضيق هرمز، وسترد بشكل مناسب على أي خرق للعهد”.

المصدر: موقع المنار