بريطانيا: ارتفاع سرقات الوقود بنسبة 30% منذ بداية الحرب على إيران



أفادت تقارير بارتفاع ملحوظ في جرائم سرقة الوقود في بريطانيا منذ اندلاع العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران، حيث حذّر ناشطون من زيادة تقارب 30% في هذه الحوادث داخل محطات البنزين، ما قد يكلّف القطاع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني سنوياً.



ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، إذ زاد سعر الديزل بنحو 48.6 بنساً للتر، والبنزين بنحو 25.1 بنساً للتر منذ نهاية شباط/فبراير.



وبحسب شركة “فوركورت آي” المتخصصة في منع الجريمة في قطاع الوقود، ارتفعت حالات عدم وجود وسيلة للدفع بنسبة 22%، فيما زادت حالات المغادرة من دون دفع بنسبة 6%، وذلك استناداً إلى عيّنة من 500 محطة منذ بدء الحرب.



كما أشارت خدمة “مراقبة المدفوعات” التابعة لـ”اتحاد أمن النفط البريطاني” إلى ارتفاع ديون الوقود غير المدفوعة بنسبة 19%، ما يفاقم خسائر القطاع، داعيةً أصحاب المحطات إلى تشديد الرقابة، ولا سيما خلال أوقات الذروة.



وقبل نحو شهر، ارتفعت أسعار الوقود في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 18 شهراً، بعد أسبوع ثانٍ من الارتفاع الحادّ في التكاليف، في ظلّ تداعيات الحرب في “الشرق الأوسط”، وفق ما ورد في وكالة “بلومبرغ”.



وبحسب بيانات حكومية، ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص بمقدار 4.6 بنسات (6.1 سنتات) للتر الواحد، ليصل إلى متوسط 140.28 بنساً، وهو أعلى مستوى له منذ آب/أغسطس 2024، كما يُعدّ أكبر ارتفاع أسبوعي منذ اضطرابات سوق الطاقة عام 2022.

المصدر: الميادين