دوروف: فرنسا ستواجه تسريبات جديدة إذا تمكنت السلطات من الوصول إلى المحادثات المشفرة

قال مؤسس تطبيق تلغرام، بافيل دوروف، إن فرنسا ستصطدم “بتسريبات أكثر فظاعة” إذا تمكنت سلطات البلاد من الوصول إلى المحادثات والدردشات المشفرة.

وذكرت صحيفة فيغارو يوم امس الاثنين أن موقع الوكالة الوطنية الفرنسية لإصدار وتخزين الوثائق الشخصية (ANTS)، الذي يتم فيه تخزين وحفظ بيانات عن الحسابات وبطاقات الهوية (ما يعادل جواز السفر الداخلي في فرنسا) وجوازات السفر الأجنبية لمواطني البلاد، تعرض لهجوم إلكتروني.

وكتب دوروف على منصة التواصل Х: “تعرضت الوكالة الوطنية الفرنسية لإصدار وتخزين الوثائق الشخصية للاختراق، مما أدى إلى تسريب أسماء وعناوين وبريد إلكتروني وأرقام هواتف 19 مليون شخص. ستكون التسريبات المستقبلية أكثر فظاعة إذا حصلت الحكومة الفرنسية على ما تريد: الوصول إلى المحادثات المشفرة والهويات الرقمية ID لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي”.

تعرضت فرنسا في الأشهر الأخيرة لسلسلة من الهجمات الإلكترونية القوية. فقد اخترق قراصنة منظومات وزارة الداخلية، ووزارة الرياضة، ووزارة التعليم، وهيئة البريد الوطنية الفرنسية، وقاعدة بيانات ملكية الأسلحة الحكومية، وغيرها من المؤسسات.

ونتيجة للهجمات الإلكترونية، تمكن القراصنة من الوصول إلى بيانات مئات الآلاف من الأشخاص، وفي حالة وزارة الداخلية، وفقا لصحيفة فيغارو، تمت سرقة بيانات أكثر من 16.4 مليون شخص.

في شباط / فبراير، ذكرت صحيفة Journal du Dimanche أن فرنسا كانت الدولة الأكثر تضررا من عمليات القرصنة في أوروبا خلال الأسابيع الأربعة الأولى من عام 2026. وخلال هذا الوقت، تمكن المهاجمون من سرقة 60 مليون صف من البيانات.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية