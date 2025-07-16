عربي وإقليمي

4 عمليات يمنية استهدفت عمق كيان العدو الاسرائيلي

نفَّذت القوات المسلحة اليمنية أربع عمليات نوعية طالت مناطق حساسة للعدو الصهيوني.

فقد أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مساء الاربعاء أن “العملية الأولى استهدفتْ مطارَ اللُّـدِ في منطقةِ يافا المحتلّةِ بصاروخٍ باليستيٍّ نوع ذوالفقار”، وتابع “حقّقت العملية هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ الله وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئ وتوقفِ حركةِ المطارِ”.

وأضاف سريع أن “سلاحَ الجوِّ المُسيَّرَ في القوّاتِ المُسلَّحةِ اليمنيَّةِ نفَّذَ ثلاثَ عمليّاتٍ عسكريَّةٍ بأربع طائراتٍ مسيرة”، واضاف “استهدفتْ طائرتانِ منها هدفًا عسكريًّا للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ النقب وطائرتانِ استهدفتْ مطارَ اللدِّ وميناءَ أم الرشراشِ”.

وقال سريع إن “اليمنَ لن يتردّدَ بعونِ اللهِ في العملِ على توسيعِ عملياتِهِ العسكريةِ رفضًا لجريمةِ الإبادة الجماعيةِ المرتكَبةِ بحقِّ إخوانِنا في غزَّةَ”، وحذر “كافَّة الشَّركاتِ التي تتعاملُ مع موانئِ فلسطين المحتلّة، بأنَّ سفنَها ستتعرَّضُ للاستهداف في أي منطقةٍ تطالُها القوَّاتُ المسلَّحةُ، وبغضِّ النَّظرِ عن وجهةِ تلكَ السُّفنِ”.

المصدر: قناة المسيرة