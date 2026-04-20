مجلة أميركية: حرب إيران نقطة أفول الهيمنة الأميركية ونهاية عصر الأحادية

رأت مجلة The American Conservative أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران تمثل نقطة تحوّل مفصلية في التاريخ الأميركي، معتبرة أنها قد تؤذن بنهاية مرحلة الهيمنة الأميركية الأحادية على النظام الدولي.

وأشارت المجلة إلى أن أهمية هذه الحرب لا تكمن في نتائجها الميدانية، بل في دلالاتها الاستراتيجية، ووصفتها بأنها “حرب سيئة التنظيم” تعكس تراجع النفوذ الأميركي، معتبرة أن واشنطن أضاعت فرصة لإعادة ترسيخ موقعها كقوة عظمى.

ودعت إلى مراجعة النهج الأميركي القائم على التوسع العسكري، والانتقال نحو سياسات أكثر حذراً وترشيداً للإنفاق الدفاعي، معتبرة أن ذلك يشكل شرطاً أساسياً للاستمرار في النظام الدولي المتغير.

كما لفتت إلى أن الكلفة البشرية والمادية للحرب كانت مرتفعة، حيث تجاوز عدد الضحايا آلاف القتلى، فيما بلغت كلفة العمليات عشرات المليارات خلال فترة قصيرة، ما يعكس حجم الضغط على القدرات العسكرية والاقتصادية الأميركية.

وفي السياق، حذّرت تقارير عسكرية من أن إعادة بناء المخزونات الدفاعية المستنزفة قد تستغرق سنوات، ما يعكس تداعيات الحرب على الجاهزية العسكرية.

وختمت المجلة بأن هذه الحرب قد تكون الأخيرة في سياق الهيمنة الأميركية الأحادية، وقد تدفع واشنطن إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في ظل التحولات الدولية المتسارعة.

المصدر: نوفوستي