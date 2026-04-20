تحذير أوروبي: قطع الطاقة الروسية يدفع الشركات لمغادرة القارة ويهدد الاقتصاد

حذر نائب رئيس البرلمان السلوفاكي تيبور غاشبار من تداعيات استمرار قطع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا، معتبراً أن ذلك يدفع الشركات والصناعات إلى مغادرة القارة.

وفي حديث لوكالة “نوفوستي”، أوضح غاشبار أن القطاع الصناعي الأوروبي بُني تاريخياً على إمدادات طاقة مستقرة ومنخفضة الكلفة من روسيا، مشيراً إلى أن فقدان هذه الإمدادات يؤدي إلى نقل الإنتاج خارج الاتحاد الأوروبي، ما يهدد فرص العمل ويضعف القدرة التنافسية.

ولفت إلى أن التنويع في مصادر الطاقة لا يعني استبعاد مورد بعينه، بل توسيع الخيارات، معتبراً أن روسيا يجب أن تبقى ضمن سلة الخيارات الأوروبية.

كما انتقد الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال الأميركي، محذراً من انعكاساته على كلفة الطاقة وتراجع القدرة التفاوضية لأوروبا، مؤكداً أن تعدد الموردين يساهم في تحسين الأسعار وتعزيز الاستقلالية.

وختم بالدعوة إلى تبني سياسة طاقة “واقعية” توازن بين الاعتبارات الاقتصادية والاستراتيجية، في وقت يتجه فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي على واردات الطاقة الروسية خلال السنوات المقبلة.