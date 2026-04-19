أنصار الله: كل الإنس والجن سيكونون عاجزين عن فتح باب المندب!

لوّحت حركة أنصار الله بإغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل أمام الملاحة الدولية، في تصعيد جديد ردًا على السياسات الأمريكية في المنطقة.

وأكد القيادي في الحركة حسين العزي أن “لدى صنعاء القدرة على فرض إغلاق لا يمكن تجاوزه”، متوجّهًا بتحدٍ مباشر إلى الرئيس دونالد ترامب، ومطالبًا بوقف ما وصفه بالممارسات المعيقة للسلام واحترام حقوق الشعوب.

وقال العزي إن “قرار إغلاق المضيق، في حال اتخاذه، سيكون حاسمًا”، معتبرًا أن “أي محاولة لكسره ستبوء بالفشل، في ظل ما تمتلكه الحركة من قدرات ميدانية”.

ويأتي هذا التهديد في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، بالتزامن مع إجراءات إيرانية مماثلة في مضيق هرمز، ما يفاقم المخاوف من تداعيات خطيرة على الملاحة الدولية وأسواق الطاقة.

