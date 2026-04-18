معلمو التعليم الأساسي: لن نتساهل في حقوقنا لجهة صرف 6 مضاعفات الراتب وسنتخذ موقفا قبل نهاية الشهر الحالي

أكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي أنها لن تتساهل في حقوق المعلمين لجهة صرف 6 مضاعفات الراتب في القريب العاجل، وطالبت الحكومة باقرار سلسلة الرواتب، و”لن نمهل الحكومة طويلا وسنتخذ موقفا قبل نهاية الشهر الحالي”.



وقالت في بيان: “بعد أن وضعت الحرب أوزارها في إطار هدنة مؤقتة نتمنى أن تطول، نسأل الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، ونهنئ العائدين إلى ديارهم بسلامة العودة”.



وتوجهت بالشكر والتقدير لمديري المدارس، رؤساء مراكز الإيواء وفريق العمل، على الجهود التي بذلتموها خلال فترة الحرب، ولا سيما في استقبال النازحين من أبناء الوطن.



وتابعت: “كنتم السادة والقادة في إطار التضامن الاجتماعي، وكنتم عند حسن الظن بكم، قياديين مبادرين تعرفون ما يجب أن تقوموا به. لكم تُرفع القبعات، حيث احتضنتم النازحين، وضاعفتم عملكم في التعليم عن بعد، وحملتم همّ المواطنين والوطن. إن الرابطة ترى فيكم قيادات الوطن، إذ كنتم عامل الوحدة في زمن الانقسام، وأثبتم أن المعلمين في التعليم الرسمي هم عنوان القيم التي يربّون عليها الأطفال، سواء في التضامن أو الخدمة العامة أو العيش المشترك”.



وأضافت: “إذ نقدر هذا العمل الإنساني، ندعو وزارة التربية إلى استصدار شهادات تقدير لكل فرد منكم، كما نطالب بأن تكون البدلات عادلة وتوازي قيمة التعب والجهد والمسؤولية التي تحملتموها على مدى شهر ونصف، علمًا أن البعض سيستمر في استضافة نازحين تعذّرت عودتهم إلى قراهم حتى الآن”.



من جهة ثانية، ذكرت الرابطة أنها لن تتساهل في حقوق المعلمين لجهة صرف 6 مضاعفات الراتب في القريب العاجل ومطالبة الحكومة باقرار سلسلة الرواتب، “بعدما اتخذت من الحرب ذريعة للمماطلة والتسويف. ولن تمهل طويلا وستتخذ موقفها قبل نهاية الشهر الحالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام