تقييم استراتيجي: مواجهة الحرب المفروضة على لبنان

في هذه الورقة، تقييم لمواجهة الحرب المفروضة على لبنان. ويتركّز المسح والتحليل بشكل حصري على الفترة الممتدة من 1 نيسان/أبريل 2026 حتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 17 نيسان/أبريل 2026. ورغم قصر هذه المرحلة زمنياً، فإنها تُعدّ الأكثر كثافةً وحسماً في مسار الحرب.

ويستند هذا المسح بالكامل إلى سجلّ عملياتي نصّي ومفصّل يوثّق بيانات المقاومة (الإعلام الحربي)، إلى جانب تحرّكات ونشاطات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل اعترافاته بالخسائر وتقارير إعلامه العسكري، بما يضمن أن جميع الاستنتاجات والتحليلات مبنية على معلومات موثّقة ووقائع ميدانية متقاطعة.

المصدر: مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير