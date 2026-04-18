تسنيم: معلومات أن إيران لم توافق بعد على الجولة التالية من المفاوضات مع أمريكا

نقلت وكالة تسنيم نقلاً عن الجهات المعنية أنه وبسبب تصريح ترامب بشأن الحصار البحري لإيران، وكذلك المطالب الأمريكية المفرطة في المفاوضات والتي لا تزال مستمرة في الرسائل المتبادلة مؤخراً، فإن إيران لم توافق حتى الآن على الجولة التالية من المفاوضات.

وأكدت إيران أن عدم افراط الأمريكيين في مطالبهم خلال المفاوضات هو شرط أساسي لاستمرار المفاوضات، وإلا فإن إيران لا تسعى إلى إضاعة وقتها في مفاوضات استنزافية وغير مجدية.

وبناءً على معلومات “تسنيم”، فقد تم إبلاغ هذا الأمر إلى المسؤولين الأمريكيين عبر وسيط باكستاني.

