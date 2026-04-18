النازحون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت بعد توقف العدوان الإسرائيلي رغم حجم الدمار

يستمر النازحون اللبنانيون بالعودة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب توقف العدوان الإسرائيلي ودخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وذلك بعد أسابيع من العدوان الذي شهدت خلاله المنطقة مئات الغارات الجوية.

وقد تعرّضت الضاحية الجنوبية خلال فترة العدوان إلى مئات الغارات التي استهدفت أحياء سكنية ومبانٍ مختلفة، ما أدى إلى أضرار واسعة في الممتلكات والبنية التحتية، إضافة إلى موجات نزوح كبيرة نحو مناطق أكثر أمانًا.

وشهدت مداخل الضاحية حركة عودة تدريجية للمواطنين، حيث تفقد العديد منهم منازلهم وأحيائهم، رغم حجم الدمار الذي لحق بها، مؤكدين تمسكهم بالعودة إلى مناطقهم وإعادة ترميم منازلهم.

وأشاد عدد من المواطنين بصمود المقاومة خلال فترة العدوان، معتبرين أن العودة إلى الضاحية تأتي في إطار التمسك بالأرض وإعادة الحياة إلى الأحياء المتضررة، رغم الظروف الصعبة التي خلفها القصف.

