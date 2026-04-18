    عربي وإقليمي

    قاليباف ينسف أكاذيب ترامب: لم تنتصروا في الحرب ولن تفوزوا بالمفاوضات عبر التضليل

      ردّ رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، بقوة على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدًا أن الأخير أدلى بـ 7 ادعاءات في ساعة واحدة “وكلها كاذبة”، وشدد على أن هذه الأكاذيب لم تحقق لهم نصرًا في الحرب، ولن تؤدي على فوزهم في المفاوضات أيضًا.

      وحذر قاليباف من أنه “مع استمرار الحصار لن يبقى المضيق مفتوحًا”، موضحًا أن المرور عبر مضيق هرمز سيتم على أساس المسار المحدد وبموافقة إيران، لافتًا إلى أن “الميدان” هو من يحدد فتح أو إغلاق المضيق واللوائح التي تحكمه، وليس ما يروج في الشبكات الاجتماعية.

      وجاء رد قاليباف بعدما ادّعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن “المفاوضات شارفت على الانتهاء”، زاعمًا أن “معظم بنود الاتفاق تم التوافق عليها”، ومدعيًا أن الولايات المتحدة “ستستحوذ على كافة المواد النووية الإيرانية بموجب هذا الاتفاق المرتقب”، على حد تعبيره.

      المصدر: موقع العهد

