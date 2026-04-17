فتح طريق القاسمية – برج رحّال لتسهيل التنقل بعد استهداف الجسور

باشرت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، منذ ساعات الصباح الأولى، أعمال فتح الطريق الممتدة من القاسمية داخل حرم المركز الرئيسي لمصلحة ريّ الجنوب وصولاً إلى بلدة برج رحّال، وذلك بالتنسيق مع البلديات والأهالي، عقب الأضرار التي لحقت بالطرق نتيجة الاعتداءات واستهداف الجسور والعبّارات.

وفي هذا السياق، عملت المصلحة على تزويد البلديات بالعبّارات اللازمة تمهيداً لتركيبها ضمن مجرى النهر، بما يتيح تأمين المرور فوقها وتسهيل حركة التنقل بين القرى والبلدات المجاورة.

وتتواصل الأعمال بوتيرة متسارعة، بالتعاون مع الجهات المحلية، بهدف إعادة فتح الطريق بشكل كامل واستعادة انسيابية الحركة، بما يساهم في خدمة المواطنين وتأمين عودتهم الآمنة.

