عربي وإقليمي

عراقجي من الصين: على مجلس الأمن القيام بواجباته للحفاظ على السلام والأمن

جدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إدانة بلاده للاعتداءات الأميركية والإسرائيلية على إيران، مشدّداً على مسؤولية مجلس الأمن وجميع الحكومات في القيام بواجباتها في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وأطلع عراقجي نظيره الصيني وانغ يي خلال لقائهما اليوم، على آخر التطورات في أعقاب هذه الاعتداءات ووقف الأعمال العدائية، مشيداً بـ “إدانته الحازمة لاعتداءات الكيان الإسرائيلي والنظام الأميركي على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية والانتهاك الصارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأنظمة الدولية”.

وأكد عراقجي، الذي وصل إلى الصين على رأس وفد رسمي لحضور الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس وزراء منظمة شنغهاي للتعاون، إرادة بلاده الجادة لـ “تعزيز العلاقات الودية بين البلدين على نحو شامل في إطار شراكة استراتيجية شاملة قائمة على الاحترام المتبادل والثقة”، شاكراً “الصين على مواقفها المبدئية والبناءة والمؤثرة في المحافل الدولية، وخاصة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي”.

من جهته، ثمّن يي “حسن نية إيران ونهجها المسؤول والذكي في منع تصعيد التوتر والصراع في المنطقة”، مؤكداً “موقف الصين الثابت في دعم وحدة أراضي إيران وسيادتها وأمنها الوطني”، كما أوضح أن موقف الصين المبدئي هو “معارضة البلطجة والأحادية واستخدام القوة، ودعم الدبلوماسية والحوار لحل القضايا والنزاعات”.

وأكد استمرار الجهود والمشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف لمنع تصعيد التوتر في المنطقة، معلناً استعداد الصين لتقديم أي مساعدة في هذا الصدد في المحافل الدولية، وخاصة على مستوى مجلس الأمن الدولي.

المصدر: مواقع إخبارية