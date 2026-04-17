يديعوت احرونوت عن مصادر اسرائيلية: وقف إطلاق النار في لبنان فرضه ترامب على إسرائيل خشية أن تتعرقل المفاوضات مع إيران وتتجدد الحرب

قالت مصادر إسرائيلية “علينا أن نعترف بصراحة أن وقف إطلاق النار في لبنان فُرض على إسرائيل، كان وراء ذلك معسكر كوشنر-ويتكوف، الذي ضغط على ترامب لإنهاء الحرب في لبنان خشية أن يُعرقل ذلك المفاوضات مع إيران ويؤدي إلى تجدد الحرب”.

واوضحت المصادر انه “لما رأوا استحالة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، اكتفوا بوقف مؤقت، وهذا في جوهره عودة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 والذي انتهكه الطرفان، لقد خافوا من أن إسرائيل لا ترغب في وقف الحرب، فضغطوا على ترامب لكبح جماحها”.

المصدر: يديعوت أحرونوت