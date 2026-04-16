العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاربعاء 15-4-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 15/04/2026، 39 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- السّاعة 17:00 أمس الثلاثاء 14-04-2026 تصدّي لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع “هرمز 450 – زیك” في أجواء بلدة قبريخا بصاروخ أرض جوّ.

2- السّاعة 19:00 أمس الثلاثاء 14-04-2026 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الشّماليّة لمدينة بنت جبيل بصليةٍ صاروخيّة.

3- فجر الثلاثاء 14-04-2026 أثناء محاولة قوّة من الكتيبة 101، لواء المظليين، التقدّم من بلدة مارون الراس باتجاه الأحياء الجنوبيّة الغربيّة لمدينة بنت جبيل وعند وصول القوّة إلى نقطة المقتل في كمين معدّ مسبقًا، فجّر المجاهدون عبوّة ناسفة فيها، ثم خاضوا اشتباكًا معها من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة ما أسفر عن وقوع أفرادها بين قتيل وجريح. عمد جيش العدو إلى سحب الإصابات من منطقة المكمن تحت غطاء ناريّ ودخانيّ كثيف باتّجاه بلدة مارون الراس ومنها إلى الداخل الفلسطينيّ المحتلّ باستعمال المروحيّات، في المقابل استهدفت مدفعيّة المقاومة منطقة الإخلاء بالصواريخ والقذائف المدفعيّة.

4- السّاعة 00:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الشّماليّة لمدينة بنت جبيل بصليةٍ صاروخيّة.

5- السّاعة 00:18 استهداف جرّافة عسكريّة إسرائيليّة من نوع D9 في مدينة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

6- الساعة 00:25 و15:20 استهداف تجمّعًات لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة بنت جبيل بعشر دفعات من الصّليات الصاروخية.

7- السّاعة 00:30 و 03:15 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة الخيام بصلياتٍ صاروخيّة.

8- السّاعة 01:00 استهداف مرابض مدفعيّة العدو المستحدثة قرب موقع الصّدح بِصليةٍ صاروخيّة.

9- السّاعة 08:00 استهداف مستوطنات المطلة وكفار جلعادي وكريات شمونة بصليات صاروخيّة.

10- السّاعة 08:30 استهداف مستوطنات دوفيف، شلومي، متسوفا، يعرا، عفدون كفار فراديم، نهاريا، شافي تسيون بصليات صاروخيّة.

11- السّاعة 08:55 استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصلية صاروخيّة.

12- السّاعة 09:30 استهداف مستوطنة مسكاف عام بصليةٍ صاروخيّة.

13- السّاعة 10:55 استهداف ثكنة متات بِسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

14- الساعة 10:40 تصدّي لطائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء بلدة دِبعال بصاروخ أرض – جوّ.

15- السّاعة 14:20 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.

16- السّاعة 14:45 استهداف قاعدة فيلون جنوب مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخيّة.

17- السّاعة 15:00 استهداف تجمّعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة للمرّة الثّانية بعدد كبير من قذائف المدفعية.

18- السّاعة 15:20 استهداف قوّة اسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة كفركلا بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكدة.

19- السّاعة 15:30 تصدّي لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع “هرمز 450 – زیك” في أجواء منطقة الشّبريحا بصاروخ أرض جوّ.

20- السّاعة 15:30 استهداف دبابتيّ ميركافا في محيط ساحة بلدة ميس الجبل بمحلقتين انقضاضيتين وحققوا إصابات مباشرة.

21- السّاعة 16:35 تصدّي لمروحيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع “أباتشي” في أجواء بلدة المنصوري بصاروخ أرض جوّ وإجبارها على التراجع.

22- السّاعة 16:40 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ في خربة ماعر بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

23- بين السّاعة 15:30 و 18:30 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة بنت جبيل للمرّة الثانية بعشر دفعات من الصّليات الصاروخيّة.

24- السّاعة 17:20 استهدافتجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق معتقل الخيام بصلية صاروخيّة.

25- السّاعة 18:05 استهداف مستوطنة نهاريا بصلية صاروخيّة.

26- السّاعة 18:20 استهداف مستوطنات كريات شمونة، كفاربلوم، والمالكية بصلياتٍ صاروخيّة.

27- السّاعة 18:30 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ المستحدثة في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.

28- السّاعة 18:55 استهداف مربض مدفعية العدوّ الإسرائيلي في الزاعورة بالمسيّرات الانقضاضيّة.

29- السّاعة 18:45 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق معتقل الخيام بقذائف المدفعيّة.

30- السّاعة 19:00 استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بصلية صاروخية.

31- السّاعة 19:00 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في شرق مدينة بنت جبيل بصلياتٍ صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

32- السّاعة 19:10 و 19:15 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيلي في بلدة الناقورة بالمسيّرات الانقضاضيّة.

33- السّاعة 19:45 استهداف مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخية.

34- السّاعة 20:20 استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.

35- السّاعة 21:00 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ المستحدثة في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

36- السّاعة 21:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.

37- السّاعة 21:20 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مجمّع موسى عبّاس في مدينة بنت جبيل بصلياتٍ صاروخيّة كبيرة.

38- السّاعة 22:00 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل للمرّة الثانية بصلياتٍ صاروخيّة كبيرة.

39- السّاعة 22:00 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصلياتٍ صاروخيّة كبيرة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي