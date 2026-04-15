وفد باكستاني رفيع يتجه إلى طهران حاملاً رسالة أمريكية وبحث الجولة الثانية من المفاوضات في إسلام آباد

يتوجه المشير عاصم منير على رأس وفد سياسي أمني رفيع المستوى إلى طهران، حاملاً رسالة من واشنطن، في إطار التحضير للجولة الثانية من المحادثات المرتقبة.

وأعلنت مصادر مطلعة في باكستان أن وفدًا أمنيًا سياسيًا رفيع المستوى يضم شخصيات باكستانية بارزة غادر إسلام آباد منذ لحظات متجهًا إلى طهران.

وأفادت المصادر بأن الوفد يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، ومن المقرر أن يبحث خلال اجتماعه مع المسؤولين الإيرانيين موضوع المفاوضات المقبلة.

كما ذكرت مصادر مطلعة وإعلامية في باكستان أن الوفد سيناقش مع المسؤولين الإيرانيين الملفات المتعلقة بالجولة الثانية من المفاوضات، التي يُتوقع عقدها في الأيام المقبلة في إسلام آباد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه التكهنات حول عقد الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن في العاصمة الباكستانية.

وفي السياق، نقلت مصادر باكستانية عن وسائل إعلام غربية وجود احتمال لعقد هذه المفاوضات خلال الأيام المقبلة في إسلام آباد.

ومن المقرر أن يتم استقبال الوفد بعد نصف ساعة من قبل عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: وكالة تسنيم