المقاومة تتصدى للعدوان وتسقط طائرات مسيرة للعدو وتقصف قواعده عند الحدود وفي الجولان وعكا

تواصل المقاومة الإسلامية تنفيذ عملياتها العسكرية ضد مواقع وتجمعات جيش العدو الإسرائيلي، مستهدفةً بالأسلحة الصاروخية والمسيّرات الانقضاضية مرابض مدفعية وبنى تحتية وثكنات عسكرية، إضافة إلى تجمعات الجنود والآليات على امتداد الجبهة.

كما تصدت وحدات المقاومة الجوية للعدوان، وعملت على إسقاط وتعطيل الطائرات المسيّرة والحربية في الأجواء اللبنانية، في إطار الرد على العدوان المستمر.

وأفاد الاعلام الحربي، بأن مجاهدو المقاومة الإسلامية اسقطوا طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء بلدة صديقين جنوب لبنان، بصاروخ أرض – جو.

كما تصدّى مجاهدو المقاومة لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض – جو. وفي السياق، تصدّى مجاهدو المقاومة أيضاً لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء مدينة صور بصاروخ أرض – جو.

كذلك، تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء ساحل الزهراني بصاروخ أرض – جو.

وأفاد الاعلام الحربي في سلسلة بيانات، بان مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا مستوطنة مسكاف عام بصلية صاروخية، كما استهدفوا مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية، وعاودوا استهداف مستوطنة مسكاف عام بصلية صاروخية، إضافة إلى استهداف مستوطنة المنارة بصليات صاروخية.

كما استهدفت المقاومة مستوطنات كريات شمونة، المطلة، مسكاف عام، كفرجلعادي، المالكية، تل حاي، وديشون بصليات صاروخية متزامنة. واستهدفت مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية.

وشملت الاستهدافات أيضًا مستوطنات كريات شمونة، المطلة، مسكاف عام، كفرجلعادي، المنارة، مرغليوت، كفربلوم، المالكية، تل حاي، ديشون، ليمان، ساعر، ونهاريا بصليات صاروخية متزامنة.

كما استهدفت المقاومة مستوطنات كريات شمونة، المطلة، مسكاف عام، كفرجلعادي، المطلة، ويرؤون بصليات صاروخية متزامنة. وفي سياق متصل، جرى استهداف مستوطنتي أفيفيم ويرؤون بصليات صاروخية.

وفي اطار التصدي للعدوان الإسرائيلي على لبنان، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعات لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب مجمع موسى عباس وشرق مدينة بنت جبيل بصليات صاروخية.

كما استهدفوا تجمعًا لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة الخيام بصليات صاروخية وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى تجمع جنود وآليات العدو في بلدة القوزح بقذائف مدفعية.

وفي السياق، استهدفت المقاومة تجمعات لجنود وآليات جيش العدو في بلدتي البياضة وشمع بصليات صاروخية وقذائف مدفعية. كما استهدفت آلية من نوع “هامر” في بلدة عين إبل جنوب لبنان، وآلية لوجستية في مستوطنة كريات شمونة، بمحلّقتين انقضاضيتين.

هذا، واستهدفت المقاومة الإسلامية مرابض مدفعية العدو المستحدثة في بلدة البياضة بصليات صاروخية، كما استهدفت مرابض مدفعية العدو في مستوطنة كابري بسرب من المسيّرات الانقضاضية، ومرابض مدفعيّة شمال مستوطنة بيت هعميك بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

وفي إطار العمليات، استهدف مجاهدو المقاومة قاعدة شراغا، المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمال مدينة عكا المحتلة، بصلية صاروخية وسرب من المسيّرات الانقضاضية، كما استهدفوا ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

واستهدفوا أيضًا غرفة إدارة نار قرب مربض كفرجلعادي بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وفي السياق، استهدفت المقاومة الإسلامية بنى تحتية تتبع لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كرميئيل بصلية صاروخية، كما استهدفت بنى تحتية أخرى في مستوطنة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.

واستهدفت المقاومة أيضاً محطة الاتصالات في ثكنة العليقة في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية، إضافة إلى استهداف موقع نافه أطيب في الجولان السوري المحتل بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

المصدر: الاعلام الحربي