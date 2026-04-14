سموتريتش يهاجم المستشار الألماني .. لن نقبل إملاءات أوروبية بشأن الضفة

شنّ وزير المالية في حكومة الاحتلال “بتسلئيل سموتريتش” هجوماً حاداً على المستشار الألماني فريدريش ميرتس، رافضاً انتقاداته للاستيطان ومحاولات ضم الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات سموتريتش رداً على موقف ميرتس الذي أعرب عن “قلق بالغ” من التطورات في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً خلال اتصال مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفضه لضم الضفة الغربية المحتلة “بحكم الأمر الواقع”.

واتهم سموتريتش القادة الأوروبيين بـ“النفاق”، معتبراً أن “إسرائيل” لن تقبل أي إملاءات خارجية بشأن سياساتها في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصعيد سياسي على خلفية التوسع الاستيطاني.

ويأتي هذا السجال بعد مصادقة “الكابينت” الصهيوني على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تثير انتقادات دولية متزايدة.

المصدر: وكالة الأناضول