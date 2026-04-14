بريطانيا | المنظمة البحرية الدولية تدعو لخفض التصعيد في هرمز وتحذر من تداعيات الحصار على الملاحة العالمية

دعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز إلى خفض التصعيد في مضيق هرمز، في ظل استمرار تعطّل حركة الملاحة نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح دومينغيز أن حركة التجارة في المضيق لم تعد طبيعية منذ بداية النزاع، مشيراً إلى وجود نحو 20 ألف بحّار وقرابة 1600 سفينة عالقين في الخليج، معتبراً أن أي إجراءات إضافية لتشديد القيود “لن تقدّم حلولاً للأزمة”.

وأكد أن استخدام الشحن البحري كورقة ضغط في المفاوضات يضر ليس فقط بالبحّارة والدول المعنية، بل بالاقتصاد العالمي ككل، داعياً إلى اعتماد الحوار والدبلوماسية متعددة الأطراف كسبيل وحيد لمعالجة الأزمة.

وشدد على أن استمرار التوتر ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن المضيق يشكّل ممراً حيوياً لنحو 20% من النفط العالمي و19% من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي تعطيل له ذا تداعيات واسعة.

كما حذر من فرض رسوم أو قيود على الملاحة في الممرات الدولية، معتبراً أن ذلك يخالف القانون الدولي وقد يخلق سابقة خطيرة تهدد حرية التجارة العالمية.

وختم بالتأكيد أن الحل يكمن في إنهاء النزاع، إذ إن عودة الملاحة إلى طبيعتها مرهونة بوقف التصعيد وعودة الاستقرار إلى المنطقة.

المصدر: وكالة يونيوز