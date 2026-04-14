لقاء حقوقيون وطنيون: مفاوضات مباشرة مع العدو الاسرائيلي مخالفة صريحة للدستور والقوانين اللبنانية تهدد ميثاق العيش المشترك

حذّر لقاء “حقوقيون وطنيون” من خطورة التوجه نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، معتبرًا أنها تشكل مخالفة صريحة للدستور والقوانين اللبنانية، وتهديدًا للنظام الدستوري وميثاق العيش المشترك.

وفي بيان صادر عقب اجتماعه، أكد اللقاء أن صلاحية رئيس الجمهورية في التفاوض، المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور، ليست مطلقة، ولا تتيح له الانفراد أو حتى التنسيق مع الحكومة للدخول في مفاوضات مباشرة، خاصة في ظل غياب توافق وطني حول قضية مصيرية من هذا النوع.

وأشار البيان إلى أن “أي مسار تفاوضي مباشر يتعارض مع وثيقة الوفاق الوطني، ويخالف قانون مقاطعة إسرائيل الذي يحظر أي شكل من أشكال التعامل معها”.

واكد البيان على أن اللقاء “لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع السقطة التاريخية، محمّلًا المسؤولية القانونية لكل من يشارك في هذا المسار.”

